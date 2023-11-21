هنية: حماس تقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة مع إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
قطر/PNN-قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الحركة“تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة” مع إسرائيل، بينما يستمر الهجوم على غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وقال هنية في بيان أرسله أحد مساعديه إلى رويترز“سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.
ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول بنود الاتفاق المحتمل.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين إنه يعتقد أن الاتفاق قريب. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عن الاتفاق الذي يهدف إلى تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة وإعلان هدنة تسمح بإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة المحاصر“نحن أقرب الآن مما كنا عليه من قبل”.
واحتجزت حركة حماس حوالي 240 شخصا خلال عملية“طوفان الأقصى” على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، في بيان إن ميريانا سبولجاريك رئيسة اللجنة التقت في قطر يوم الاثنين مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس“لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية” المتعلقة بالصراع. كما التقت بشكل منفصل مع السلطات القطرية.
وقالت المنظمة إنها لم تشارك في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين. لكنها أضافت أنها مستعدة“لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي يتفق عليه الطرفان” باعتبارها وسيطا محايدا.
ويدور الحديث عن صفقة وشيكة تتعلق بالمحتجزين منذ أيام.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات أن وسطاء قطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 50 محتجزا مقابل هدنة لمدة ثلاثة أيام من شأنها تسهيل وصول شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة.
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