هنية: حماس تقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) قطر/PNN-قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الحركة“تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة” مع إسرائيل، بينما يستمر الهجوم على غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.





وقال هنية في بيان أرسله أحد مساعديه إلى رويترز“سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.





ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول بنود الاتفاق المحتمل.





وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين إنه يعتقد أن الاتفاق قريب. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عن الاتفاق الذي يهدف إلى تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة وإعلان هدنة تسمح بإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة المحاصر“نحن أقرب الآن مما كنا عليه من قبل”.





واحتجزت حركة حماس حوالي 240 شخصا خلال عملية“طوفان الأقصى” على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.





وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، في بيان إن ميريانا سبولجاريك رئيسة اللجنة التقت في قطر يوم الاثنين مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس“لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية” المتعلقة بالصراع. كما التقت بشكل منفصل مع السلطات القطرية.





وقالت المنظمة إنها لم تشارك في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين. لكنها أضافت أنها مستعدة“لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي يتفق عليه الطرفان” باعتبارها وسيطا محايدا.





ويدور الحديث عن صفقة وشيكة تتعلق بالمحتجزين منذ أيام.





وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات أن وسطاء قطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 50 محتجزا مقابل هدنة لمدة ثلاثة أيام من شأنها تسهيل وصول شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة.



