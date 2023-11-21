جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 5 خلال المعارك الجارية شمال القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين، أمس الأثنين وإصابة 5 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى 70 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
وخلال الأيام الماضية، تزايدت أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي مع اشتداد المعارك مع المقاومة على عدد من محاور القتال.
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