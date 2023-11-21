2.3 مليار دولار شهريًّا خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-بلغت خسائر إسرائيل الاقتصادية خلال شهر جرّاء الحرب على غزة أكثر من 2.3 مليار دولار، وفق تقديرات نقلتها صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية.



وذكرت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى خسارة الناتج الإسرائيلي خلال العام الجاري بسبب الحرب على غزة بواقع (1,4%)؛ ما يشكل نحو تسعة مليارات شيكل شهريًّا (2.3 مليار دولار).

وأضافت الصحيفة أن هذا يعني أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة (2%) فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى (3.4%).

وأوضحت أن هذه المعطيات ستُطرح، خلال الأسبوع الحالي، على الحكومة الإسرائيلية التي ستلتئم لبلورة إطار للميزانية تتضمن خطة مساعدات.

ومن بين القطاعات الحيوية المتأثرة جرّاء الحرب، حقول الغاز الإسرائيلية القائمة في عمق البحر الأبيض المتوسط، التي كانت حتى السابع من أكتوبر الماضي تدر على تل أبيب أرباحًا طائلة، وباتت الآن الأكثر خسارة وعبئًا على الخزينة.

ودخلت هذه الحقول إلى ملعب خطر الصواريخ منذ أكثر من عامين على الأقل، وذلك على وقع التهديدات المستمرة بقصفها؛ ما اضطر تل أبيب إلى استثمار نحو مليار دولار لحمايتها، وهو مبلغ أولي خسرته إسرائيل بعد توقيف عمل الحقول خشية قصفها والتعرض بالتالي إلى خسائر مضاعفة.

ومع استمرار الحرب التي تؤدي إلى إنفاق مليارات الدولارات الإضافية من ميزانية إسرائيل، كان 300 خبير اقتصادي إسرائيلي وجَّهوا رسالة مفتوحة إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبوه فيها باتخاذ تدابير عاجلة.

واتهم الخبراء نتنياهو بأنه“لا يَعي حجم الأزمة الاقتصادية التي قد يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي”.