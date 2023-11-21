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انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب ملحوظة

11/21/2023 3:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد صعودها يوم أمس بنحو ملحوظ، في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادات متقدمة ما سيؤثر على الطلب العالمي على النفط.
وبحلول الساعة 08:03 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 82.03 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي (NYMEX) بنسبة 0.35% أيضا إلى 77.56 دولار للبرميل.
وأمس الاثنين، صعدت عقود "برنت" بنسبة 2.1% وأغلقت عند 82.32 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.35% إلى 77.83 دولار للبرميل.
روسيا اليوم




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