انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب ملحوظة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد صعودها يوم أمس بنحو ملحوظ، في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادات متقدمة ما سيؤثر على الطلب العالمي على النفط.
وبحلول الساعة 08:03 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 82.03 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي (NYMEX) بنسبة 0.35% أيضا إلى 77.56 دولار للبرميل.
وأمس الاثنين، صعدت عقود "برنت" بنسبة 2.1% وأغلقت عند 82.32 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.35% إلى 77.83 دولار للبرميل.
روسيا اليوم
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