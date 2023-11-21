تراجع الدولار يثير تكهنات المستثمرين لتدني الفائدة الأمريكية

(MENAFN
) يواجه الدولار ضغوطًا اليوم الثلاثاء بتاريخ 21 نوفمبر، حيث يتداول عند أدنى مستوياته ضد العديد من العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة العام المقبل، مع اعتبار ذلك إشارة لبيع الدولار كوسيلة للحماية.
كما شهد مؤشر الدولار انخفاضاَ من متوسط حركته السعرية لمدة 200 يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر، رغم أن الحركات كانت متواضعة في التداول الآسيوي الباكر, حيث أدى ارتفاع اليوان الصيني إلى مزيد من الانخفاضات الكبيرة للعملة الأمريكية.
كذلك شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفاضًا بنسبة 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي، في تزامن مع ارتفاع كبير في عوائد سندات خزانة الولايات المتحدة، وفقد 0.5 بالمئة إضافية خلال الليل ليصل إلى 103.44 نقطة.
في حين وصل اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.0952 دولار، بفضل الدعم المحدود من قبل عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي بيير وونش، الذي عارض توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في إبريل.
وسجل اليوان أعلى مستوى له ضد الدولار في ثلاثة أشهر أمس، الاثنين، بفضل سياسات البنك المركزي الصيني. وارتفعت الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي أيضًا مقابل العملة الأمريكية. في التداول الخارجي الهادئ صباح الثلاثاء، ارتفع اليوان وحافظ على مكاسبه عند 7.1640 للدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.6561 دولار، قليلاً دون أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس، الاثنين، عند 0.6564 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6040 دولار. وحتى الين ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 148.1 للدولار خلال الليل، واستقر عند 148.3 دولار يوم الثلاثاء.
MENAFN21112023000045015682ID1107462701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.