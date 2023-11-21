الطقس اليوم في مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- غائماً أحياناً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة، ويتحول إلى غائم جزئياً في وقت لاحق من النهار.
الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً.
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 2 إلى 4 في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 27 م والصغرى 21 م .. الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 50%.
أعلى مد في الساعة 12:25 مساء وفي 10:45 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 5:45 مساء وفي 6:40 صباحاً.
شروق الشمس كان في تمام الساعة 6:00 صباحاً والغروب عن الساعة 4:46 مساء.
بزوغ القمر في الساعة 12:55 مساء والأفول في الساعة 12:42 بعد منتصف الليل.
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