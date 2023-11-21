الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- غائماً أحياناً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة، ويتحول إلى غائم جزئياً في وقت لاحق من النهار.





الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً.





ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 2 إلى 4 في عرض البحر.





درجة الحرارة العظمى 27 م والصغرى 21 م .. الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 50%.





أعلى مد في الساعة 12:25 مساء وفي 10:45 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 5:45 مساء وفي 6:40 صباحاً.





شروق الشمس كان في تمام الساعة 6:00 صباحاً والغروب عن الساعة 4:46 مساء.





بزوغ القمر في الساعة 12:55 مساء والأفول في الساعة 12:42 بعد منتصف الليل.