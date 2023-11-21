الرئيس شي جين بينغ يرغب بتعزيز الاستثمار الفرنسي في الصين

(MENAFN
) خلال مكالمة هاتفية حديثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبة الصين في تعزيز التعاون مع فرنسا. ووجه الرئيس الصيني الدعوة لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في الصين، مسعىً إلى الحصول على تأكيد من فرنسا بشأن توفير بيئة تجارية عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الصين لتعزيز علاقتها مع فرنسا، الشريك التجاري الأوروبي الرئيسي، بعد زيارة ماكرون إلى الصين في إبريل الماضي.
كما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن الرئيس شي أكد التزام الصين بالحفاظ على مستوى قوي من التجارة مع فرنسا، ورحب بدخول المزيد من المنتجات الفرنسية إلى السوق الصينية. وأكد أهمية تعزيز أطُر التعاون بين الصين وفرنسا داخل الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، حيث تتولى الصين حاليًا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذا الشهر.
كذلك أقر الرئيس شي في سياق التحقيق الذي يُجريه الاتحاد الأوروبي حول دعم الصين لصناعة السيارات الكهربائية، وخطط لإطلاق تحقيق آخر في صناعة الفولاذ، بالمخاوف التي أبدتها دول أوروبية حيال القوانين والقواعد غير الواضحة التي تُطبقها الصين على الشركات الأجنبية في أراضيها. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد على استعداد الصين للتعاون والتجارة مع فرنسا.
في حين وجه الرئيس شي نداءً إلى فرنسا لأداء دور بناء في تعزيز التطورات الإيجابية في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. وشدد على التوترات الناشئة بسبب جهود الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على سلسلة الإمداد الصينية، والأحداث الجيوسياسية كنزاع أوكرانيا. وخلال المكالمة الهاتفية، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع في قطاع غزة، واتفقوا على أهمية تجنب التصعيد والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
MENAFN21112023000045015682ID1107462663
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.