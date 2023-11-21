هنري يتغنى بمبابي: ما يفعله لا يحققه بعض اللاعبين حتى في التدريبات

أشاد تييري هنري مدرب منتخب فرنسا للشباب، بمواطنه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقال هنري في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ما يفعله مبابي هراء، لأنه جعلنا معتادين على هذه الإنجازات المذهلة".

وأضاف: "رغم أن كيليان ليس رأس حربة، لكنه متواجد في كل مكان، ورغم أنه ليس هدافاً بالفطرة، لكنه يسجل ويصنع الأهداف، ويجيد كل شيء تقريباً".

وتابع: "المشكلة عندما تكون لاعباً مميزاً، فإن الناس ينتبهون فقط لما ينقصك أو فشلت فيه أو لا تؤديه بشكل جيد".

وواصل مدرب منتخب فرنسا للشباب: "ننتظر من مبابي الكثير، ولكن أكرر دائماً، دعونا نستمتع بما يقدمه، ونكون سعداء لأنه لاعب فرنسي".

وأردف تييري هنري: "لعب نهائي كأس العالم مرتين، وسجل هاتريك في النهائي الأخير، وأحرز 300 هدف في مسيرته، إنها إنجازات غير عادية".

وأتم هنري تصريحاته، قائلاً: "دعونا نستمتع بما يقدمه، بالطبع لا يزال بإمكانه تحسين مستواه، لكن 300 هدف، رقم لا يسجله بعض اللاعبين حتى في التدريبات".

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