160 مليون جنيه.. فتوح يحدد طلباته المالية لتجديد عقده مع الزمالك

فجر خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، مفاجأة بخصوص تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر مع ناديه الأبيض، في ظل انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق عن إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي وعرضهم للبيع، وذلك بسبب عدم الالتزام ومغادرتهم لمعسكر الفريق دون إذن.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "لا يمكن تجديد عقد فتوح مع الزمالك، اللاعب يرغب في إضافة سنتين في عقده بجانب الموسم الجري، براتب إجمالي 160 مليون جنيه".

وواصل: "أحمد فتوح من الصعب أن يلعب في مصر لناد غير الأهلي إذا رحل عن الزمالك، لأنه النادي الوحيد الذي يستطيع سداد مقابل مادي كبير في لاعب دولي، بيراميدز لا يريد التعاقد معه وأنهى بالفعل ملف تجديد عقد ظهيره الأيسر، بجانب توافر البديل كريم حافظ".

وأكمل: "محمد حمدي هو الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب مصر ولاعب ملتزم جداً، إذا تلقى فتوح عرضاً خلال الميركاتو الشتوي المقبل فيجب على الزمالك بيعه والاستفادة مالياً من وراء رحيله".

وحول ما يتمناه في هذا الملف قال قائد الزمالك السابق: "الالتزام والعزيمة والإرادة تصنع النتائج، بيراميدز أقوى فريق في مصر خسر من الزمالك المهلهل، دون مدرب أجنبي".

وأكمل: "القرار في النهاية يرجع لمجلس الإدارة، لكن نحن في مصر لا نملك مارادونا أو ميسي".

ويرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق، أن ما فعله ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، يعتبر بمثابة خيانة.

وقال سليمان في تصريحات للبرنامج ذاته: "ما فعله اللاعبون الثلاثة خيانة ومصيبة، وأختلف مع فيتوريا في قرار ضم فتوح وصبحي لمعسكر منتخب مصر، لا يجب على مدرب منتخب مصر، أن ينصف اللاعبين على حساب النادي، وكان يجب استبعادهما من المعسكر".

وواصل: "إذا كان فتوح أقدم على هذا التصرف بسبب عدم حسم ملف تجديد عقده، فما هي دوافع صبحي والزناري، فتوح ضرب بنادي الزمالك وجماهيره عرض الحائط، لذا قرارات مجلس إدارة الزمالك كانت رائعة".

وأيد طارق سليمان قرار فيتوريا باستبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر، مؤكداً أن التقصير في التدريب غير مقبول.

وخاض منتخب مصر مباراتين في معسكر الشهر الجاري انتصر فيهما على جيبوتي 0/6 وسيراليون 0/2، بأول جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتحدث إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، عن الأزمة نفسها، حيث قال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "شروط فتوح المالية للتجديد 40 و50 مليون جنيه التي سمعت بها، وكأنها رسالة منه إنه لا يريد الاستمرار مع الزمالك، هو لاعب كبير والفريق يحتاجه، لكن أين حق النادي على فتوح؟".

وتطرق إسماعيل يوسف لقضية رحيل إمام عاشور عن الزمالك وانتقاله إلى صفوف الأهلي، قائلاً: "أصر بشدة على الرحيل في يناير الماضي بعد وصول العرض الدنماركي وطلب من الإدارة السابقة الرحيل، وهو ما حدث، إذا كنت في موقع المسؤولية وقتها لرفضت رحيله في منتصف الموسم لأنه أضر فنياً بالزمالك".

وأردف: "عند عودة عاشور من الاحتراف لم يكن الزمالك قادراً على دفع المقابل المادي المطلوب من النادي الدنماركي لاستعادته، ولم يكن لدي شك أنه يريد الذهاب للأهلي خاصة أنه عاد وتدرب في الزمالك بشكل طبيعي، إمام لاعب كبير لكن في قطاع الناشئين لدينا من يمكن أن يعوضه".

واسترسل: "زيزو يستحق الحصول على قيمة العقد التي يطلبها، إذ قدم كل شيء للزمالك طوال 4 مواسم، أي لاعب يريد المساواة مع زيزو عليه أن يقدم ما يؤهله لذلك، وحالياً لا يوجد من يضاهيه".

وكشف إسماعيل يوسف سبب اعتذاره عن عدم الاستمرار بمنصبه، حيث قال: "أفضل نجاحاتي كانت مع المدرب السابق فيريرا كمدير للكرة، وأعتقد إنني سأكمل مسيرتي في الإدارة الرياضية، سوف أسافر لخوض تجربة معايشة في الفترة المقبلة، لهذا اعتذرت لكابتن حسين لبيب رئيس النادي عن عدم الاستمرار بالمنصب، حتى أمنح المجلس فرصة إيجاد بديل".

وأتم: "تفهم رئيس النادي موقفي بالكامل وسلمته ملفاً كاملاً عن قطاع الناشئين، قطاع النادي بخير، لكنه يحتاج لاهتمام أكبر ليتحسن أكثر".

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