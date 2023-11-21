تستضيفها القاهرة.. تعديل موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024

قرر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تعديل موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية بنسختها الـ 26 التي تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل 2024، بمشاركة 16 منتخباً.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 29 يناير 2024، قبل أن يتم تعديل موعدها لتصبح في الفترة بين 17 و27 يناير 2024.

وكانت قرعة البطولة أقيمت مساء الأربعاء الماضي وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: كاب فيردي (الرأس الأخضر) - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.

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