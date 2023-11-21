أمين عام منظمة «إيكاو»: الإمارات رائدة عالمياً في استدامة قطاع الطيران

أكد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليمياً وعالمياً في استدامة ونمو قطاع الطيران.

وقال كارلوس في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) الذي يعقد حالياً في دبي، إن مطارات الإمارات في دبي وأبوظبي والشارقة عاودت النمو بقوة بعد انتهاء تداعيات جائحة "كوفيد -19".

وأضاف أن دبي تتصدر حالياً من حيث عدد المسافرين الدوليين في جميع أنحاء العالم، بينما نري نمواً قوياً في حركة المرور في الشارقة، إلى جانب البنية التحتية الجديدة والديناميكية في أبوظبي، مضيفاً: "ما نراه في الإمارات اليوم هو الاستمرار في المضي قدماً على طريق نمو قطاع الطيران المدني عالمياً".

وأوضح كارلوس أن المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3)، هو فرصة للتباحث حول مستجدات إنتاج الطاقة النظيفة والسياسات اللازمة لدعم التحول نحو إنتاج الوقود المنخفض الكربون والوقود المستدام والأنواع الأخرى من الوقود النظيف، وكذلك سبل دعم الدول لبناء قدراتها لإنتاج الطاقة النظيفة للطيران، ومراجعة الهدف الطموح طويل الأجل للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

وقال: "نهدف إلى أن يكون نظام النقل الجوي للطيران المدني مستداماً وهذا هو مستقبل القطاع، ولكن من أجل ذلك علينا أن نبدأ الآن، لذلك نحتاج إلى إنشاء إطار عمل عالمي، والتوسع في رؤية وقود الطيران المستدام متاحاً في جميع أنحاء العالم".

وذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة لأعضاء المنظمة من جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 193 عضوًا، بالإضافة إلى حضور قوي من ممثلي دول الأعضاء، حيث تساعدنا أكثر من 100 دولة عضو في التقدم في هذا الاتجاه من أجل وضع إطار عمل عالمي للطيران المدني للبدء في هذا المسار بهدف تقليل انبعاثات الكربون.

وأوضح الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، أن هذا المؤتمر سينتج عنه إطارًا عالميًا سنكون قادرين على طرحه على المجتمع الدُّوَليّ في مؤتمر الأطراف "COP 28"، بحيث نكون قادرين على تقديمه لمنتجي الطاقة والمستثمرين من أجل تسريع وتوسيع إنتاج وقود الطيران المستدام، متوقعاً أن يكون ذلك مهماً للدول النامية لأننا بحاجة لتوفير وقود الطيران المستدام على نطاق عالمي، ليس فقط في بعض المناطق أو الدول.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائمًا إحدى الدول الرائدة في مجال الاستدامة، حيث تمتلك مبادرات مثل مدينة مصدر، فضلا عن استضافتها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، لافتا إلى أن الإمارات وقيادتها الرشيدة يعملون دائما على دفع عجلة الاستدامة نحو الأمام.