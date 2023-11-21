الآن تبدأ المتعة.. مدرب إيطاليا عن مواجه أوكرانيا: المباراة لم تتعلق بكرة القدم

اعترف لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، بأن المنتخب الأوكراني سبب لفريقه الكثير من المشاكل، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، في ختام مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وتأهل منتخب إيطاليا ليورو 2024 بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 14 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة فقط، فيما جاء منتخب أوكرانيا في المركز الثالث.

وقال سباليتي في تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وعندما لا نسجل تصبح المباراة بدنية أكثر، وفي تلك المرحلة لم تعد المباراة تتعلق بكرة القدم".



وأضاف: "كان علينا مواصلة الهجوم، لكن أوكرانيا أثبتوا أنهم فريق جيد جداً، وسببوا لنا الكثير من المشاكل، بعد المباراة، ذهبت لأحيي جميع المتعاونين معي، الرئيس ووفد الاتحاد، لأننا جميعاً كنا نهتم بهذه النتيجة كثيراً، وكان مناسباً أن نحظى بهذه اللحظة لنهنئ أنفسنا".

وأتم سباليتي تصريحاته، قائلاً: "الآن يرتفع المستوى، الآن تبدأ المتعة".

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