«أدنوك» و«سانتوس» تتفقان على تأسيس منصة عالمية لالتقاط الكربون وتخزينه

أعلنت "أدنوك" وشركة "سانتوس" اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي توضح مسار التطوير المحتمل لمنصة عالمية مشتركة لإدارة الكربون لدعم جهود العملاء في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال خفض الانبعاثات.

ووفقاً للاتفاقية، تتعاون الشركتان في تطوير تقنيات مبتكرة لالتقاط الكربون وتخزينه (CCS) لتسريع خفض الانبعاثات من القطاع في جميع أنحاء العالم.

وستستكشف الشركتان كذلك فرص تطوير شبكة بنية تحتية لشحن ونقل ثاني أكسيد الكربون، لتمكّين خفض انبعاثات القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها ، والتقاط وشحن وتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم.

وقال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك"، بهذه المناسبة إن“أدنوك” تستمر في القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن، ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.

وأضاف أن هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها اليوم، ستمكن 'أدنوك' و'سانتوس' من التعاون لتوسيع نطاق استخدام التقنيات المستقبلية لإدارة الكربون، والاستفادة من خبراتهما وتجاربهما في نقل الكربون والتقاطه وتخزينه بأمان، لمساعدة الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تحقيق أهدافها في مجال خفض الانبعاثات.

وتقوم "أدنوك" حالياً بتشغيل منشأة "الريادة" لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما أعلنت الشركة مؤخراً عن أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منشآت "حبشان"، ومشروع آخر لالتقاط الكربون ضمن مشروع تطوير حقلي " "الحيل" و"غشا" البحري، مما يساهم في رفع قدرة مشاريع التقاط الكربون التي التزمت "أدنوك" بالاستثمار فيها إلى حوالي 4 ملايين طن سنوياً.

من جانبه، قال آلان ستيوارت غرانت، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الطاقة في شركة“سانتوس”، إن هناك حاجة إلى نشر تقنية التقاط الكربون وتخزينه على نطاق واسع للمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتمتلك شركات مثل 'سانتوس' و'أدنوك' التكنولوجيا والبنية التحتية والمعرفة التي تمكنهما من توفير تقنيات منخفضة التكاليف لالتقاط الكربون وتخزينه وطاقة منخفضة الانبعاثات بشكل تنافسي على نطاق عالمي.

أضاف أن هناك فرصة كبيرة لموردي الطاقة من المصادر التقليدية مثل أستراليا ودولة الإمارات للقيام بدور ريادي في المساعدة في خفض الانبعاثات على مستوى المنطقة، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكانها في مجال تخزين الكربون وسلاسل توريد الطاقة، لافتا إلى أنه من خلال هذا التعاون، سنساهم في دعم الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون يوفر إمداد طاقة موثوقة وبأسعار معقولة.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها "أدنوك" مؤخراً ، والتي تهدف لاستكشاف مشاريع التقاط الكربون وتخزينه و"الالتقاط المباشر للهواء" على الصعيدين المحلي والدولي، كما تدعم استراتيجية الشركة واسعة النطاق لإدارة الكربون.

وتهدف "أدنوك" لمضاعفة قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.