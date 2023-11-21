بوتيكيتيكي يفوز بـ طائر القرن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت السلطات في نيوزيلندا، بعد أسبوعين من الحملات الإعلانية الكبرى حول العالم، عن فوز الكائن «بوتيكيتيكي» بوصف «طائر القرن» في مسابقة يأمل المنظمون منها لفت الانتباه إلى الطيور المهددة بالانقراض في البلاد.





وكانت المسابقة شهدت نقطة تحوّل كبيرة مع تبني مقدم برنامج «لاست وييك تونايت» جون أوليفر لطائر بوتيكيتيكي، الذي وصفه أوليفر بـ«أفضل طائر سابق وحالي ومستقبلي»، حسب ما ذكر موقع 24 الإلكتروني.

وشملت حملة بوتيكيتيكي لافتات إعلانية في عدد من القارات العالم مع ملصقات على شاكلة أفلام شهيرة، توسطت أكثر الشوارع ازدحاماً في أماكن مثل الهند واليابان وفرنسا والبرازيل إضافة إلى نيوزيلندا، ما تسبب في تعطل الموقع الخاص للتصويت عن العمل أكثر من مرة.

وظهر المقدم التلفزيوني جون أوليفر بالأيام الماضية مرتدياً زي الطائر عبر برنامج The Tonight Show مع المقدم جيمي فالون، أحد أكثر البرامج الحوارية الفنية شهرة في الولايات المتحدة لدفع المزيد من التصويت للطائر الغريب.

وفي حلقة برنامج «لاست ويك تونايت» الأخيرة الأحد، أبدى أوليفر سعادته بفوز الطائر الذي دعمه، والذي حصل على 290374 صوتاً مقابل 13000 للطائر في المركز الثاني.

وقال أوليفر «عندما نتحدث عن مستويات تاريخية وأسطورية من الهيمنة، فإن الحديث الآن يبدأ وينتهي مع مايكل جوردان وليونيل ميسي وسيرينا ويليامز و(بوتيكيتيكي).. هؤلاء الآن هم أعظم هذا الزمان، أفضل من سابقيهم بكثير». وأوضح أوليفر أن الأصوات تدفقت من 195 دولة حول العالم «اثنتان أكثر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».