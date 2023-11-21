رحلة هنري الديمقراطية إلى سويسرا - والعودة إلى إسكتلندا

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Henrys Demokratiereise in die Schweiz – und nach Schottland zurück (الأصلي)
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Le voyage démocratique d'Henry en Écosse
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Как шотландец Генри странствовал в поисках прямой демократии
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スコットランドの独立にスイス流直接民主主義を
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كان "هنري فيرجسون"، الذي هو في الأصل مراقب اقتصادي في قرية صغيرة في "غلاسكو"، قد استقر في جنيف التي وصلها بعد رحلات سابقة، وهو الآن يساهم بما تعلمه عن الديموقراطية السويسرية في النقاش الراهن الذي يدور في إسكتلندا حول الاستقلال.
الخبر الذي بلغني عن بُعد، كان في يومٍ من أكثر الأيام حرارةً في هذا الصيف. لقد كتب لي صاحب الرسالة: "في إسكتلندا يجري الآن ما هو مثير جدًّا للاهتمام ويستحق الزيارة"، وأضاف المرسِلُ: "أحاول هنا حاليًّا نقل تجاربي في سويسرا إلى النقاش العام حول مستقبل الديموقراطية في البلاد".
بعد أسابيع قليلة كنت أجلس، مبلّلًا ومرتعشًا، في مقصورة قطار ضيّقة. في الطريق إلى محطة قطار "إدنبرة"، كانت السماء تمطر بشكلٍ لا مثيل له إلا في إسكتلندا، حيث المطر ينزل أفقيًّا. مقابلي، كان يجلس سيّدٌ أكبر مني سنًّا، رياضي يرتدي سترة زرقاء واقية من المطر، و"كنزة" رمادية. هذا السيد لديه الكثير: "لكي نستطيع أن نصبح مستقلين ونقرر مصيرنا بيدنا فعلًا، فإننا، نحن الأسكتلنديين والاسكتلنديات، نحتاج إلى المزيد من اللامركزية والديموقراطية المباشرة".
مشاركة التجارب الديمقراطية
هذا النص هو نتاج النداء الذي أطلقه مراسلنا بشأن الديمقراطية في سويسرا وخارجها، والذي دعا فيه القراء إلى مشاركة تجاربهم المثيرة وملاحظاتهم حول الممارسة الديمقراطية في بلدان إقامتهم. النداء موجه إليكَ/إليكِ أيضا. لديك/كِ تجربة مثيرة للمشاركة. تفضّل/ تفضلي من دون تردد!
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