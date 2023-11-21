رحلة هنري الديمقراطية إلى سويسرا - والعودة إلى إسكتلندا

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Henrys Demokratiereise in die Schweiz – und nach Schottland zurück (الأصلي)Français (fr) Le voyage démocratique d'Henry en ÉcossePусский (ru) Как шотландец Генри странствовал в поисках прямой демократии日本語 (ja) スコットランドの独立にスイス流直接民主主義を

كان "هنري فيرجسون"، الذي هو في الأصل مراقب اقتصادي في قرية صغيرة في "غلاسكو"، قد استقر في جنيف التي وصلها بعد رحلات سابقة، وهو الآن يساهم بما تعلمه عن الديموقراطية السويسرية في النقاش الراهن الذي يدور في إسكتلندا حول الاستقلال.

الخبر الذي بلغني عن بُعد، كان في يومٍ من أكثر الأيام حرارةً في هذا الصيف. لقد كتب لي صاحب الرسالة: "في إسكتلندا يجري الآن ما هو مثير جدًّا للاهتمام ويستحق الزيارة"، وأضاف المرسِلُ: "أحاول هنا حاليًّا نقل تجاربي في سويسرا إلى النقاش العام حول مستقبل الديموقراطية في البلاد".

بعد أسابيع قليلة كنت أجلس، مبلّلًا ومرتعشًا، في مقصورة قطار ضيّقة. في الطريق إلى محطة قطار "إدنبرة"، كانت السماء تمطر بشكلٍ لا مثيل له إلا في إسكتلندا، حيث المطر ينزل أفقيًّا. مقابلي، كان يجلس سيّدٌ أكبر مني سنًّا، رياضي يرتدي سترة زرقاء واقية من المطر، و"كنزة" رمادية. هذا السيد لديه الكثير: "لكي نستطيع أن نصبح مستقلين ونقرر مصيرنا بيدنا فعلًا، فإننا، نحن الأسكتلنديين والاسكتلنديات، نحتاج إلى المزيد من اللامركزية والديموقراطية المباشرة".

مشاركة التجارب الديمقراطية

هذا النص هو نتاج النداء الذي أطلقه مراسلنا بشأن الديمقراطية في سويسرا وخارجها، والذي دعا فيه القراء إلى مشاركة تجاربهم المثيرة وملاحظاتهم حول الممارسة الديمقراطية في بلدان إقامتهم. النداء موجه إليكَ/إليكِ أيضا. لديك/كِ تجربة مثيرة للمشاركة. تفضّل/ تفضلي من دون تردد!

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