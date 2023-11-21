20 شهيدا بقصف الاحتلال مخيم النصيرات

MENAFN - Al Wakeel News)ارتقى أكثر من 20 شهيدا في قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.



ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.

