شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا
التاريخ
11/21/2023 1:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكدت وسائل اعلام ، انتشال عدد من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
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