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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

11/21/2023 1:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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