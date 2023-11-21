تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء
التاريخ
11/21/2023 1:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
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