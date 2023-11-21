وفاة سيدة بحادث سير في عمان
التاريخ
11/21/2023 1:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفيت مساء امس الإثنين، سيدة اثر حادث تدهور وتصادم مركبة في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر ، إنه جرى اخلاء الوفاة إلى المستشفى وتحويلها إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
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