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وفاة سيدة بحادث سير في عمان

11/21/2023 1:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفيت مساء امس الإثنين، سيدة اثر حادث تدهور وتصادم مركبة في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر ، إنه جرى اخلاء الوفاة إلى المستشفى وتحويلها إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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