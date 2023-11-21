انقطاع الاتصالات في مدينة غزة وشمال القطاع بعد استهداف عدد من الأبراج

انقطاع الاتصالات في مدينة غزة وشمال القطاع بعد استهداف عدد من الأبراج
التاريخ
11/21/2023 1:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انقطعت الاتصالات، صباح الثلاثاء، في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي أبراج الاتصالات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة واستهدافه المدنيين والمستشفيات وتدمير عشرات المنازل .
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