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انقطاع الاتصالات في مدينة غزة وشمال القطاع بعد استهداف عدد من الأبراج

11/21/2023 1:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انقطعت الاتصالات، صباح الثلاثاء، في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي أبراج الاتصالات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة واستهدافه المدنيين والمستشفيات وتدمير عشرات المنازل .

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