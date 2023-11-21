مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات.
واقتحمت قوات الاحتلال قباطية جنوب جنين وسط مداهمة منازل وتحطيم محتوياتها ما أدى إلى اندلاع مواجهات في البلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع .
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