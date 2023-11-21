حزب الله: استهدفنا جنود جيش الاحتلال وحققنا إصابة مباشرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا منزلا في مستوطنة المطلة يتمركز فيه جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه حقق "إصابة مباشرة".



من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع الشرقي لجنوب لبنان.



في المقابل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قذيفة مضادة للدروع أصابت مبنى في بلدة المطلة خلفت أضرارا ولم توقع إصابات.



ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة تشهد حدود لبنان الجنوبية قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلف قتلى وجرحى من الطرفين.