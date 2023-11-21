الحوثيون يكشفون عن شروطهم للإفراج عن السفينة المخطوفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اشترط قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة وإدخال الغذاء والمياه لسكان القطاع، مقابل الإفراج عن سفينة الشحن التي استولت عليها الجماعة، الأحد، في البحر الأحمر.



وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر "إكس" (تويتر سابقاً) معلقاً على مطالبة أمريكا للجماعة بالإفراج عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها: "إذا أوقفت وكفت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكنها الحديث عن السفينة الإسرائيلية".



وأضاف: "ما قامت به البحرية يقصد (القوات البحرية التابعة للجماعة) يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل".



وفي وقت سابق من اليوم، طالبت الخارجية الأمريكية على لسان محدثها ماثيو ميلر، جماعة "أنصار الله" بـ"الإفراج الفوري" عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، معتبرة "استيلاء الحوثيين على السفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مشيرة إلى "أن الولايات المتحدة ستتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية".

