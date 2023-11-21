الحوثيون يكشفون عن شروطهم للإفراج عن السفينة المخطوفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اشترط قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة وإدخال الغذاء والمياه لسكان القطاع، مقابل الإفراج عن سفينة الشحن التي استولت عليها الجماعة، الأحد، في البحر الأحمر.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر "إكس" (تويتر سابقاً) معلقاً على مطالبة أمريكا للجماعة بالإفراج عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها: "إذا أوقفت وكفت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكنها الحديث عن السفينة الإسرائيلية".
وأضاف: "ما قامت به البحرية يقصد (القوات البحرية التابعة للجماعة) يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل".
وفي وقت سابق من اليوم، طالبت الخارجية الأمريكية على لسان محدثها ماثيو ميلر، جماعة "أنصار الله" بـ"الإفراج الفوري" عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، معتبرة "استيلاء الحوثيين على السفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مشيرة إلى "أن الولايات المتحدة ستتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية".
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