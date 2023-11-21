التميز الحكومي وضبط أداء المؤسسات الحكومية

تميز الحكومة يعتمد على تميز مؤسساتها، لذلك ينبغي على المؤسسات الحكومية أن تجتهد في حوكمة سياسات عملها، وضبط ما تشتمل عليه من وظائف وعمليات وإجراءات؛ وصولاً إلى تقديم خدماتها إلى جمهور المتعاملين بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية. هذ الأمر يوجب على تلك المؤسسات دراسة احتياجات المتعاملين، وتحديد اتجاهات رغباتهم، والعمل على تلبيتها؛ من أجل زرع مشاعر الرضا والسعادة في قلوب المتأثرين بها، والمستفيدين من خدماتها.



تأسيساً على ما سبق، يمكن القول بأنه من حق الجمهور على المؤسسات الحكومية، أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم خدمة حكومية مميزة، تراعي فيها معايير الجودة العالمية. في هذا الشأن يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله: «الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه، والتفاعل مع الجمهور بطريقة إيجابية عبر قنوات الخدمة هو واجب أساسي على كل مسؤول حكومي». جاء ذلك أثناء إعلان سموه عن نتائج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، التي شملت الدورة الخامسة لتقييم مراكز الخدمة، والدورة الثانية لتقييم مراكز الاتصال والقنوات الرقمية في حكومة الإمارات، وشملت 124 قناة خدمة حكومية توزعت على مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، ومراكز الاتصال التابعة لـ 25 وزارة وجهة حكومية اتحادية.

نقلة نوعية

لقد حرصت حكومة دولة الإمارات على ترجمة اهتمامها بالمتعاملين في الواقع العملي، من خلال إطلاق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عام 2011، بهدف إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية في شتى أرجاء الدولة بالجودة ذاتها. ويستهدف النظام تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية؛ من خلال توفير الخدمة، وتعدد قنواتها، وسرعة إنجازها؛ لضمان تجربة مريحة لجميع المستفيدين من الخدمات الحكومية، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات، وتحقيق التميز في إنجاز معاملات الجمهور.



توزعت قنوات الخدمة الـ 124 التي تم تقييمها على أيدي خبراء إماراتيين في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، على 61 مركز خدمة، و25 موقعاً إلكترونياً، و18 تطبيقاً ذكياً، و20 مركز اتصال. علماً بأنه تم تطوير النظام عام 2019، ليشمل معايير جديدة بحيث يغطي مراكز الاتصال، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، ومراكز الخدمات.

ثقافة الامتياز

الحديث عن التميز الحكومي لا يكتمل إلى بالإشارة إلى ثقافة الامتياز. في هذا الشأن يطرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كتاب «رؤيتي: التحديات في سباق التميز»، في الفصل الثاني عشر، الموسوم: مأسسة الامتياز، مجموعة من الأفكار العملية، والتصوّرات العميقة، سوف نعمد إلى توضيحها من خلال الفقرات الآتية:



لا بدّ من مؤسسات لمراقبة الجودة وتحديد المواصفات والتقييم لكن أضمن طريقة لمأسسة الامتياز هي مأسسته في المجتمع. لابدّ من دراسة تجارب الجودة وأرشفتها وتعميمها وحفظها لكن أضمن طريقة للمحافظة على الامتياز هي حفظه داخل اللاوعي في المجتمع.

أضمن طريقة لإدامة الامتياز أن يعتاد الناس عليه ويصبح جزءاً من السلوك والتفكير في التجارة والصناعة والزراعة وفي البيت والعمل والمدرسة وأماكن الترفيه وكل شيء آخر، أي أن يرتبط الامتياز بحياتهم وأن يُقابل كل ما هو دون ذلك بالرفض.

إذا أصبح الامتياز امتداداً طبيعياً للتكوين النفسي للناس فإن العلاقة السابقة مع اللا امتياز ستنقطع وستصبح العودة إلى المقاييس والمعايير والتطلعات القديمة مثالاً على التخلف والارتداد. إذا أردنا الامتياز أن يورق وينمو ويثمر يجب ان نزرعه في عقول الناس.

الطريقة الأفضل حتى من هذه والأكثر ضماناً وديمومة هي ربط الامتياز بمصالح الناس وبمستقبلهم وأدائهم ومكانتهم في المجتمع. لن نستطيع إيقاف السباق الكبير نحو الامتياز لذا يجب أن ننخرط فيه فإذا انخرطنا فيه يجب أن نستثمر فيه الجهد والوقت والأدوات، وستكون للجميع مصلحة كبيرة ودائمة في المحافظة على استثماراتهم.

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