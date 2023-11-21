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إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة

11/21/2023 12:20:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام فلسطينية ، إن نحو 100 جريح ومريض تم إجلاؤهم، منتصف الليلة، من المستشفى الإندونيسي في غزة، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعدما استهدف "الإندونيسي"صباح أمس بقصف من قبل طائرات الاحتلال، أوقع 12 شهيدا على الأقل، والعديد من الجرحى.

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