إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة

إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة
التاريخ
11/21/2023 12:20:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام فلسطينية ، إن نحو 100 جريح ومريض تم إجلاؤهم، منتصف الليلة، من المستشفى الإندونيسي في غزة، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعدما استهدف "الإندونيسي"صباح أمس بقصف من قبل طائرات الاحتلال، أوقع 12 شهيدا على الأقل، والعديد من الجرحى.
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