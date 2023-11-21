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الأمم المتحدة: 800 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة لا تصلهم المساعدات

11/21/2023 12:20:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن المساعدات، التي تتضمن الوقود، كانت تصل فقط إلى الأشخاص في الجزء الجنوبي من قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين تقريباً، نتيجة للوضع الأمني الحرج.
وأضاف المكتب، أنه لا يمكن توزيع المساعدات في مدينة غزة ومناطق أخرى بالشمال، حيث ما زال يتواجد مئات الآلاف من الأشخاص، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقدّر المكتب عدد المواطنين في شمال قطاع غزة بـ800 ألف شخص، بناءً على أرقام هيئة الإحصاء الفلسطيني في الضفة الغربية.

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