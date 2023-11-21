حماس : نقترب من اتفاق هدنة وسيتم الاعلان عنها في الساعات المقبلة

MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج إسماعيل هنية إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة" مع إسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة لليوم الـ46 خلفت أكثر من 13 ألف شهيد.

وفي بيان أرسله أحد مساعديه لرويترز، قال هنية "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

من جهته، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق للجزيرة إن تفاصيل الاتفاق سيتم الكشف عنها الساعات المقبلة، موضحا أن "الأشقاء في قطر هم من سيعلنون عن تفاصيل اتفاق الهدنة".

وقال الرشق "كانت هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي لإتمام اتفاق الهدنة، وخاصة من قبل نتنياهو"، مضيفا أن الإسرائيليين "يحاولون التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة، وهذا لم ولن يحدث".

كما كشف عن أن "الإفراج عن أسرى الاحتلال سوف يقابله إفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال"، مشددا على أنه "إذا تم الإعلان عن اتفاق فسيكون مقبولا ومرضيا لنا، وسيعبر عن مطالب المقاومة".

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال -أول أمس الأحد- إن اتفاق صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس أصبح "وشيكا".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن حكومة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لاتفاق مع حركة حماس وأنها بانتظار رد الحركة.

من ناحيته، قال روعي شارون محلل الشؤون العسكرية بقناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية "نحن الآن في ساعات حاسمة، فقد أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى صفقة".

وأشار إلى أن حماس نقلت خلال الأيام الأخيرة الماضية اقتراحا لإسرائيل، وفي إسرائيل توصلوا إلى تفاهمات حول قبول شروط ومطالب حركة حماس.

وأوضح أن "الكرة الآن في ملعب حماس، وعليها أن تظهر مسؤولية وجدية، وحال ردت بالإيجاب، فسنكون داخل صفقة قابلة للتحقق".

وقال إن الصفقة تتضمن وقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن إسرائيل ستستأنف بعدها عملياتها العسكرية داخل القطاع.

وكان مجلس الحرب التقى في مقر وزارة الدفاع ممثلي عدد من عائلات المحتجزين في قطاع غزة بحضور نتنياهو وأعضاء الكنيست. وأكد ممثلو العائلات عقب الاجتماع وجود تباين في رؤى أعضاء مجلس الحرب.

وأشاروا إلى أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يعتبرون القضاء على حماس هدفا في مثل أهمية إعادة المحتجزين.

في المقابل، يرى زعيم المعارضة بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت أن تلك المسألة مهمة وذات أولوية عليا في إسرائيل.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة بات قريبا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

الجزيرة

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