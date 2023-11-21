اعلام عبري: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة الاسرى وتنتظر الرد

اعلام عبري: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة الاسرى وتنتظر الرد
التاريخ
11/21/2023 12:20:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت هيئة البث الإسرائيلية بان "إسرائيل" أعطت الضوء الأخضر لصفقة الاسرى وتنتظر رد حماس.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الاحتلال قبل الشروط التي وضعتها حركة حماس لصفقة إطلاق سراح الاسرى، وتنتظر رد الحركة.
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