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اعلام عبري: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة الاسرى وتنتظر الرد

11/21/2023 12:20:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت هيئة البث الإسرائيلية بان "إسرائيل" أعطت الضوء الأخضر لصفقة الاسرى وتنتظر رد حماس.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الاحتلال قبل الشروط التي وضعتها حركة حماس لصفقة إطلاق سراح الاسرى، وتنتظر رد الحركة.

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