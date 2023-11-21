جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 5

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى 70 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.



وخلال الأيام الماضية، تزايدت أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي مع اشتداد المعارك مع المقاومة على عدد من محاور القتال.

