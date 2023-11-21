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نتنياهو: الحرب لن تتوقف حتى تحقيق هذه الشروط

11/21/2023 12:20:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو انه التقى مع مجلس الحرب بعائلات المحتجزين وقال لهم إن استعادتهم مهمة مقدسة وأنا ملتزم بها.
واضاف ان الكيان الصهيوني لن يتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.

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