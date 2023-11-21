نتنياهو: الحرب لن تتوقف حتى تحقيق هذه الشروط
التاريخ
11/21/2023 12:20:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو انه التقى مع مجلس الحرب بعائلات المحتجزين وقال لهم إن استعادتهم مهمة مقدسة وأنا ملتزم بها.
واضاف ان الكيان الصهيوني لن يتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.
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