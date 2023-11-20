وفد الكويت لبرنامج القادة الشباب بالمنامة فرصة للمشاركة في صنع القرار وتبادل الخبرات



المحمد: تنسيق وتوحيد الجهود العسكرية المتواصلة لضمان أمن واستقرار دول مجلس التعاون

سالمين: تعزيز آليات العمل المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات القائمة والناشئة وزيادة وتيرة التعاون بين الدول زمان: الحوارات المتعلقة بقطاع أمن الفضاء مهمة بتشكيل المستقبل الاقتصادي والتكنولوجي في المنطقة

أكد الوفد الكويتي المشارك في «برنامج القادة الشباب 2023» بمملكة البحرين أن البرنامج يعد فرصة للمشاركة في صنع القرار وتبادل الخبرات ووجهات النظر، ولاسيما فيما يتعلق بالجانب الأمني.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أدلى به الوفد الكويتي المشارك في برنامج القادة الشباب الذي أعده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على هامش أعمال الدورة 19 لـ «حوار المنامة» التي بدأت أعمالها الجمعة واستمرت حتى الأحد.

وأكد العقيد في وزارة الدفاع الشيخ صباح المحمد ضرورة تعزيز التعاون الخليجي من خلال القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.

وقال إن القيادة العسكرية الخليجية تعد نموذجا يحتذى، مشيدا بجهودها لتطوير سبل تنسيق وتوحيد الجهود العسكرية المتواصلة لضمان أمن واستقرار دول المجلس.

من جهته، قال الملحق الديبلوماسي في وزارة الخارجية أحمد سالمين إن المشاركة في هذه البرامج تتيح الفرصة للقادة الشباب لتعزيز قدراتهم من خلال تبادل وجهات النظر حيال أبرز التحديات الأمنية في المنطقة.

وأكد ضرورة تعزيز آليات العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات القائمة والناشئة بالشكل المستدام وأهمية زيادة وتيرة التعاون البناء بين الدول.

من جهته، أبدى الأستاذ المساعد في جامعة الكويت د.فهد زمان اعتزازه بالكفاءات الكويتية المساهمة سواء في تنظيم الحوارات أو المشاركة فيها.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الحوارات المتعلقة بالسياسات الإقليمية والدولية بشكل عام والحوارات المتعلقة بقطاع أمن الفضاء لأهميتها في تشكيل المستقبل الاقتصادي والتكنولوجي في المنطقة.

ويعد حوار المنامة من أهم المنتديات في العالم وهو يركز على مناقشة أهم القضايا السياسية والأمنية وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي الاستراتيجي للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية.