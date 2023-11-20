كلية مبارك العبدالله افتتحت برنامج تأهيل القيادة العليا

(MENAFN
- Al-Anbaa) برعاية رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء ركن م.د.غازي حسن الشمري وبحضور مساعد آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر سالم المزين، افتتح برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الإستراتيجي رقم (4)، والمنعقد في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة.
ويستضيف البرنامج عددا من المحاضرين الزائرين أساتذة العلوم السياسية والاقتصاد والاتصال الإستراتيجي من جامعة الكويت وكلية الدفاع البريطانية وجامعة كرانفيلد.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المعرفة للضباط القادة بالسياق الوطني والإقليمي الاستراتيجي، وتعزيز الوعي والقدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ، وفهم البيئة الاستراتيجية المحيطة.
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