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كلية مبارك العبدالله افتتحت برنامج تأهيل القيادة العليا

11/20/2023 11:36:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء ركن م.د.غازي حسن الشمري وبحضور مساعد آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر سالم المزين، افتتح برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الإستراتيجي رقم (4)، والمنعقد في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة.
ويستضيف البرنامج عددا من المحاضرين الزائرين أساتذة العلوم السياسية والاقتصاد والاتصال الإستراتيجي من جامعة الكويت وكلية الدفاع البريطانية وجامعة كرانفيلد.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المعرفة للضباط القادة بالسياق الوطني والإقليمي الاستراتيجي، وتعزيز الوعي والقدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ، وفهم البيئة الاستراتيجية المحيطة.

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