معرض الكتاب الـ 46 ينطلق الأربعاء بمشاركة 29 دولة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلنت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود عن إطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46 يوم الأربعاء المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية.
وقالت المحمود في كلمة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في أرض المعارض بمنطقة مشـرف إن النسخـــة الـ 46 من المعرض تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي سعى (الوطني للثقافة) لأن تكون بمستوى يليق بطموح الشعب الكويتي ونسخة أفضل من المعرض في كل مرة. وبينت أن المعرض هذا العام يتزامن مع احتفالية (الوطني للثقافة) بمرور 50 عاما على تأسيسه ما يضيف طابعا خاصا على فعاليات هذه النسخة من المعرض.
من جهته، قال مدير المعرض خليفة الرباح في كلمة مماثلة إن المعرض يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل وتشارك فيه 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية إضافة إلى مشاركة 486 دار نشر منها 384 دار نشر مشاركة بشكل مباشر و102 مشاركة عبر توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض.
وأوضح الرباح أنه تم تخصيص ثلاث قاعات للمعرض هي (5-6-7) إذ تضم (قاعة 5) 143 جناحا مقسما على مشاركي الدول العربية فيما تضم (قاعة 6) 145 جناحا لمشاركي دول الخليج ودور النشر الكويتية والأجنبية وبعض دور النشر العربية في حين تضم (قاعة 7) 49 جناحا لدور النشر الحكومية وجمعيات النفع العام والمنظمات الإقليمية.
وقال إنه تم تخصيص بهو المعرض لكتاب الطفل بواقع 46 جناحا، كما يضم جناح مراقبة الطفل وهو الجناح الخاص بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجناح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي يتضمن أنشطة مميزة هذا العام.
وبين أن عدد الكتب المسجلة في الاستعلام الآلي للمعرض بلغ 171 ألف عنوان من ضمنها 11 ألف عنوان حديث، مشيرا إلى تخصيص مركزين للاستعلام الآلي للجمهور، كما يمكن البحث من خلال الهاتف عبر موقع المعرض الإلكتروني أو عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتواجد بأجنحة دور النشر المشاركة.
من جانبه، قال رئيس لجنة رواق الثقافة محمد المغربي في كلمة مماثلة إن هذه النسخة من المعرض لها طابع خاص وهو احتفالية المجلس باليوبيل الذهبي لإنشائه ومنه انطلقت مسيرة ثقافية امتدت على مدار نصف قرن. وأضاف المغربي ان المعرض تصاحبه احتفالية ثقافية تحت شعار (نهج ثقافي مستدام) إيمانا باستمرارية العمل الثقافي الكويتي ودوره الفعال في المشهدين الخليجي والعربي.
وذكر أنه تم اختيار الشاعر الكويتي فهد العسكر ليكون شخصية الاحتفالية وتميمة المعرض احتفاء بموهبته الفذة ومكانته الشعرية الرائدة، مبينا أن الفنان والمؤدي حسين دشتي يشارك بتجسيد شخصية الشاعر فهد العسكر.
وأفاد بأن الاحتفالية تشمل أنشطة أخرى مثل (العازفون الهواة - جدارية الفنانين - أنت نجم الغلاف - المجلس في صورة - ألعاب تفاعلية - تصفح الإصدارات الأولى - مناظرة النشر الورقي والإلكتروني - مسابقة جوائز الطلبة المبدعين).
من ناحيته، قال مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات العامة في المجلس يوسف الجمعان عقب المؤتمر إن هذا المعرض يحظى باهتمام ومكانة كبيرة من دول العالم ويسعى العديد للمشاركة في هذا المعرض الدولي وحضوره واقتناء الكتب.
وأضاف الجمعان أنه من هذا المنطلق قام (الوطني للثقافة) وبتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بالتعاون مع العديد من الشركات المعنية بالسياحة والسفر، وكذلك الفنادق وعمل عروض خاصة لتقديم الخدمات التي تسهل حضور المعرض للراغبين في زيارته من دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن ذلك يأتي تنفيذا لاستراتيجية المجلس الوطني (2023-2028) ومن ضمنها تنشيط السياحة الثقافية في البلاد، مبينا أن المجلس استغل معرض الكتاب ليكون نقطة البداية لهذه المبادرة التي يسعى لتطبيقها مع بقية الأنشطة والمهرجانات القادمة التي لها قبول كبير في دول مجلس التعاون.
واختارت إدارة المعرض د.سعد البازعي شخصية المعرض لهذا العام وهو ناقد ومترجم وأستاذ غير متفرغ لآداب اللغة الإنجليزية والأدب المقارن بجامعة الملك سعود بالرياض ونشر العديد من الكتب والأبحاث والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن له مشاركات كثيرة في المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية.
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