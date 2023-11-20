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معرض الكتاب الـ 46 ينطلق الأربعاء بمشاركة 29 دولة

11/20/2023 11:36:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلنت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود عن إطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46 يوم الأربعاء المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية.
وقالت المحمود في كلمة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في أرض المعارض بمنطقة مشـرف إن النسخـــة الـ 46 من المعرض تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي سعى (الوطني للثقافة) لأن تكون بمستوى يليق بطموح الشعب الكويتي ونسخة أفضل من المعرض في كل مرة. وبينت أن المعرض هذا العام يتزامن مع احتفالية (الوطني للثقافة) بمرور 50 عاما على تأسيسه ما يضيف طابعا خاصا على فعاليات هذه النسخة من المعرض.
من جهته، قال مدير المعرض خليفة الرباح في كلمة مماثلة إن المعرض يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل وتشارك فيه 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية إضافة إلى مشاركة 486 دار نشر منها 384 دار نشر مشاركة بشكل مباشر و102 مشاركة عبر توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض.
وأوضح الرباح أنه تم تخصيص ثلاث قاعات للمعرض هي (5-6-7) إذ تضم (قاعة 5) 143 جناحا مقسما على مشاركي الدول العربية فيما تضم (قاعة 6) 145 جناحا لمشاركي دول الخليج ودور النشر الكويتية والأجنبية وبعض دور النشر العربية في حين تضم (قاعة 7) 49 جناحا لدور النشر الحكومية وجمعيات النفع العام والمنظمات الإقليمية.
وقال إنه تم تخصيص بهو المعرض لكتاب الطفل بواقع 46 جناحا، كما يضم جناح مراقبة الطفل وهو الجناح الخاص بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجناح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي يتضمن أنشطة مميزة هذا العام.
وبين أن عدد الكتب المسجلة في الاستعلام الآلي للمعرض بلغ 171 ألف عنوان من ضمنها 11 ألف عنوان حديث، مشيرا إلى تخصيص مركزين للاستعلام الآلي للجمهور، كما يمكن البحث من خلال الهاتف عبر موقع المعرض الإلكتروني أو عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتواجد بأجنحة دور النشر المشاركة.
من جانبه، قال رئيس لجنة رواق الثقافة محمد المغربي في كلمة مماثلة إن هذه النسخة من المعرض لها طابع خاص وهو احتفالية المجلس باليوبيل الذهبي لإنشائه ومنه انطلقت مسيرة ثقافية امتدت على مدار نصف قرن. وأضاف المغربي ان المعرض تصاحبه احتفالية ثقافية تحت شعار (نهج ثقافي مستدام) إيمانا باستمرارية العمل الثقافي الكويتي ودوره الفعال في المشهدين الخليجي والعربي.
وذكر أنه تم اختيار الشاعر الكويتي فهد العسكر ليكون شخصية الاحتفالية وتميمة المعرض احتفاء بموهبته الفذة ومكانته الشعرية الرائدة، مبينا أن الفنان والمؤدي حسين دشتي يشارك بتجسيد شخصية الشاعر فهد العسكر.
وأفاد بأن الاحتفالية تشمل أنشطة أخرى مثل (العازفون الهواة - جدارية الفنانين - أنت نجم الغلاف - المجلس في صورة - ألعاب تفاعلية - تصفح الإصدارات الأولى - مناظرة النشر الورقي والإلكتروني - مسابقة جوائز الطلبة المبدعين).
من ناحيته، قال مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات العامة في المجلس يوسف الجمعان عقب المؤتمر إن هذا المعرض يحظى باهتمام ومكانة كبيرة من دول العالم ويسعى العديد للمشاركة في هذا المعرض الدولي وحضوره واقتناء الكتب.
وأضاف الجمعان أنه من هذا المنطلق قام (الوطني للثقافة) وبتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بالتعاون مع العديد من الشركات المعنية بالسياحة والسفر، وكذلك الفنادق وعمل عروض خاصة لتقديم الخدمات التي تسهل حضور المعرض للراغبين في زيارته من دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن ذلك يأتي تنفيذا لاستراتيجية المجلس الوطني (2023-2028) ومن ضمنها تنشيط السياحة الثقافية في البلاد، مبينا أن المجلس استغل معرض الكتاب ليكون نقطة البداية لهذه المبادرة التي يسعى لتطبيقها مع بقية الأنشطة والمهرجانات القادمة التي لها قبول كبير في دول مجلس التعاون.
واختارت إدارة المعرض د.سعد البازعي شخصية المعرض لهذا العام وهو ناقد ومترجم وأستاذ غير متفرغ لآداب اللغة الإنجليزية والأدب المقارن بجامعة الملك سعود بالرياض ونشر العديد من الكتب والأبحاث والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن له مشاركات كثيرة في المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية.

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