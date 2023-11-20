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بالفيديو وزير الدفاع قلد كوكبة من الضباط رتبهم تفانوا في خدمة الوطن والذود عن ترابه

11/20/2023 11:36:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بقصر بيان كوكبة جديدة من الضباط من خريجي الكلية البحرية الملكية البريطانية رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.
وقد هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها: أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بتوليتكم ضباطا بالجيش الكويتي، وهاأنتم تخطون أولى خطواتكم في طريق العمل والبذل والتضحية، فكونوا أهلا لهذه الثقة، من خلال تحملكم المسؤولية الملقاة على عاتقكم، والقيام بواجباتكم ومهامكم التي تكلفون بها، واحرصوا دائما على مواصلة طلب العلم والاستفادة من التمارين العملية والتدريبات الميدانية، والعمل بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش، وتفانوا في خدمة الوطن وحمايته والذود عن ترابه الغالي، سائلا المولى عز وجل أن يوفقكم إلى تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من تطور وتقدم وازدهار لقواتنا المسلحة، كما أسأله سبحانه أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادتنا الحكيمة. حضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري، وعدد من كبار قادة الجيش.

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