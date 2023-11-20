بالفيديو وزير الدفاع قلد كوكبة من الضباط رتبهم تفانوا في خدمة الوطن والذود عن ترابه

(MENAFN
- Al-Anbaa) قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بقصر بيان كوكبة جديدة من الضباط من خريجي الكلية البحرية الملكية البريطانية رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.
وقد هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها: أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بتوليتكم ضباطا بالجيش الكويتي، وهاأنتم تخطون أولى خطواتكم في طريق العمل والبذل والتضحية، فكونوا أهلا لهذه الثقة، من خلال تحملكم المسؤولية الملقاة على عاتقكم، والقيام بواجباتكم ومهامكم التي تكلفون بها، واحرصوا دائما على مواصلة طلب العلم والاستفادة من التمارين العملية والتدريبات الميدانية، والعمل بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش، وتفانوا في خدمة الوطن وحمايته والذود عن ترابه الغالي، سائلا المولى عز وجل أن يوفقكم إلى تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من تطور وتقدم وازدهار لقواتنا المسلحة، كما أسأله سبحانه أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادتنا الحكيمة. حضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري، وعدد من كبار قادة الجيش.
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