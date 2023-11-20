المحاسبة يشارك في معرض الكتاب الـ 46

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار حرص ديوان المحاسبة على نشر الثقافة الرقابية وتعزيز دوره الاجتماعي والثقافي يشارك الديوان في معرض الكويت الدولي الـ 46 للكتاب، خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. وقالت مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات بالإنابة في ديوان المحاسبة حنان الحبيب إن الديوان يسعى من خلال المشاركة في المعرض إلى تحقيق أهداف خطته الاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز التواصل مع المجتمع الخارجي وإبراز دوره في تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال توفير مجموعات حديثة من الكتب المطبوعة والتي تغطي مجالات عدة إلى جانب مجالات الاختصاصات المهنية في ديوان المحاسبة، وتسليط الضوء على ما يخدم رواد المعرض في مسيرتهم العلمية، وتعزيز تنمية الفكر المؤسسي وتوسعة الأفق المعرفي. وأضافت ان مشاركة الديوان في المعرض تستهدف استعراض الإنتاج الفكري للديوان وأهم إصدارات مركز المعلومات.
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