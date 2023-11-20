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المحاسبة يشارك في معرض الكتاب الـ 46

11/20/2023 11:36:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص ديوان المحاسبة على نشر الثقافة الرقابية وتعزيز دوره الاجتماعي والثقافي يشارك الديوان في معرض الكويت الدولي الـ 46 للكتاب، خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. وقالت مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات بالإنابة في ديوان المحاسبة حنان الحبيب إن الديوان يسعى من خلال المشاركة في المعرض إلى تحقيق أهداف خطته الاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز التواصل مع المجتمع الخارجي وإبراز دوره في تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال توفير مجموعات حديثة من الكتب المطبوعة والتي تغطي مجالات عدة إلى جانب مجالات الاختصاصات المهنية في ديوان المحاسبة، وتسليط الضوء على ما يخدم رواد المعرض في مسيرتهم العلمية، وتعزيز تنمية الفكر المؤسسي وتوسعة الأفق المعرفي. وأضافت ان مشاركة الديوان في المعرض تستهدف استعراض الإنتاج الفكري للديوان وأهم إصدارات مركز المعلومات.

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