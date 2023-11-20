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90 طنا من المساعدات لإغاثة غزة حملتها 3 طائرات

11/20/2023 11:36:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت صباح أمس ثلاث طائرات إغاثية من رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ 90 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف ومولدات الكهرباء. وبذلك يصبح إجمالي عدد رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة 24 طائرة، فيما تمت حمولة الطائرات الثلاث أمس بتنظيم من الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد لـ «كونا»، قبيل الإقلاع، إن مجموع المساعدات الكويتية الإغاثية في الجسر الجوي بلغ حتى اليوم نحو 600 طن مقدمة من مختلف الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الكويتية المعنية والهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.
وأوضح الزيد انه نظرا إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بات من الصعب إيصال المساعدات إلى شمال القطاع مع تعمد الاحتلال فصله عن جنوبه، لافتا إلى أن الجمعية حرصت على تعبئة مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في جنوب القطاع بالمساعدات الكويتية. وأشاد بجهود الجهات الرسمية والشعبية في البلاد ودعمها ومؤازرتها للشعب الفلسطيني، إذ تمكنت من إيصال 90% من المساعدات الإغاثية إليهم.
من جانبه، أكد المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون لـ «كونا» أن حجم المساعدات المقدمة من الجمعية والهيئة الخيرية العالمية لإغاثة قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي بلغ قرابة 210 أطنان بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار بمجموع تسع طائرات حتى الآن من إجمالي 24.
من جهته، أكد الملحق الديبلوماسي لشؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الكويتية سعد النويف لـ «كونا» أن القيادة السامية حرصت وبتوجيهات مباشرة على رفع معاناة الأشقاء الفلسطينيين عبر تسيير رحلات مستمرة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي.
وأضاف النويف أن الكويت عملت بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ونظيره المصري على توصيل المساعدات بعد استقبالها في مطار العريش الدولي المصري إلى معبر رفح، لافتا إلى أن المساعدات النوعية تمت بعد تلمس احتياجات الأشقاء في غزة.

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