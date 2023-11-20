90 طنا من المساعدات لإغاثة غزة حملتها 3 طائرات

(MENAFN
- Al-Anbaa) توجهت صباح أمس ثلاث طائرات إغاثية من رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ 90 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف ومولدات الكهرباء. وبذلك يصبح إجمالي عدد رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة 24 طائرة، فيما تمت حمولة الطائرات الثلاث أمس بتنظيم من الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد لـ «كونا»، قبيل الإقلاع، إن مجموع المساعدات الكويتية الإغاثية في الجسر الجوي بلغ حتى اليوم نحو 600 طن مقدمة من مختلف الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الكويتية المعنية والهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.
وأوضح الزيد انه نظرا إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بات من الصعب إيصال المساعدات إلى شمال القطاع مع تعمد الاحتلال فصله عن جنوبه، لافتا إلى أن الجمعية حرصت على تعبئة مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في جنوب القطاع بالمساعدات الكويتية. وأشاد بجهود الجهات الرسمية والشعبية في البلاد ودعمها ومؤازرتها للشعب الفلسطيني، إذ تمكنت من إيصال 90% من المساعدات الإغاثية إليهم.
من جانبه، أكد المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون لـ «كونا» أن حجم المساعدات المقدمة من الجمعية والهيئة الخيرية العالمية لإغاثة قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي بلغ قرابة 210 أطنان بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار بمجموع تسع طائرات حتى الآن من إجمالي 24.
من جهته، أكد الملحق الديبلوماسي لشؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الكويتية سعد النويف لـ «كونا» أن القيادة السامية حرصت وبتوجيهات مباشرة على رفع معاناة الأشقاء الفلسطينيين عبر تسيير رحلات مستمرة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي.
وأضاف النويف أن الكويت عملت بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ونظيره المصري على توصيل المساعدات بعد استقبالها في مطار العريش الدولي المصري إلى معبر رفح، لافتا إلى أن المساعدات النوعية تمت بعد تلمس احتياجات الأشقاء في غزة.
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