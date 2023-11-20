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الشؤون ربط آلي مع الداخلية لتنظيم انتخابات التعاونيات بنزاهة وشفافية

11/20/2023 11:36:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن قيامها بالربط الآلي مع وزارة الداخلية ممثلة بقطاع أمن المنافذ ولذلك للمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات التعاونية بنزاهة وشفافية تامة. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي في تصريح صحافي أمس، إن هذا الربط يأتي في إطار حرص الوزارة على الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني. وأضاف العنزي انه يأتي كذلك في إطار الحرص على تنظيم وتطوير العملية الانتخابية التعاونية والتعاون بين الجهات الحكومية بين الجهات الحكومية.
وبين أن هذه الإجراءات ستطبق في الانتخابات المقبلة لجمعية السلام وغيرها من الجمعيات التعاونية لتأمين العملية الانتخابية والمحافظة على سلامتها القانونية.
وذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تقدم بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على التعاون البناء بين الجهتين والذي يصب في مصلحة المواطن وسمعة العمل التعاوني في البلاد.

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