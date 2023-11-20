الشؤون ربط آلي مع الداخلية لتنظيم انتخابات التعاونيات بنزاهة وشفافية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن قيامها بالربط الآلي مع وزارة الداخلية ممثلة بقطاع أمن المنافذ ولذلك للمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات التعاونية بنزاهة وشفافية تامة. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي في تصريح صحافي أمس، إن هذا الربط يأتي في إطار حرص الوزارة على الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني. وأضاف العنزي انه يأتي كذلك في إطار الحرص على تنظيم وتطوير العملية الانتخابية التعاونية والتعاون بين الجهات الحكومية بين الجهات الحكومية.
وبين أن هذه الإجراءات ستطبق في الانتخابات المقبلة لجمعية السلام وغيرها من الجمعيات التعاونية لتأمين العملية الانتخابية والمحافظة على سلامتها القانونية.
وذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تقدم بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على التعاون البناء بين الجهتين والذي يصب في مصلحة المواطن وسمعة العمل التعاوني في البلاد.
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