العنزي لـ الأنباء إشهار 10 جمعيات أهلية إلكترونيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكدت مديرة إدارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون إيمان العنزي إشهار الجمعيات الأهلية عبر الرابط الإلكتروني، موضحة انه شكل نقلة نوعية في عمل الادارة.
وقالت العنزي في تصريح لـ «الأنباء» انه منذ إطلاق الربط تم تقديم أكثر من 37 طلب إشهار لجمعيات أهلية وجار دراسة الطلبات وتمت الموافقة حتى تاريخه على إشهار 10 جمعيات.
جاء ذلك على هامش الملتقى الذي نظمته رابطة الاجتماعيين الكويتية أمس بعنوان «العدالة الاجتماعية.. رحلتنا نحو المساواة» والذي شهد افتتاح صالة ومبنى الرابطة بعد التجديد.
وأوضحت انه تم رفض عدد من طلبات الإشهار لنقص المستندات المطلوبة أو للتشابه في الاهداف مع جمعيات مشهرة مسبقا، مؤكدة تبليغ أصحاب العلاقة خطيا بأسباب الرفض، لافتة الى حرص وزارة الشؤون على المشاركة ورعاية الأنشطة الاجتماعية، مشيرة الى رعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، مبينة أن توصيات الملتقى سيتم رفعها الى المعنيين.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان، إلى أهمية رعاية وزير الشؤون لهذا الحدث، مؤكدا أن الملتقى يعزز قيم العدالة والمساواة في المجتمع.
وأضاف الرضوان أن رابطة الاجتماعيين تضع المجتمع في قلب اهتمامها، كما أنها ملتزمة بدعم التفاعل الاجتماعي الإيجابي والعمل نحو تحقيق التوازن في المجتمع، وان أهداف الملتقى متنوعة لتعزيز التوعية بأهمية العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة، كما يسعى الملتقى الى تشجيع الحوار وتبادل الأفكار لتحفيز التعاون وخلق بيئة تعزز العدالة والمساواة.
وذكر ان الملتقى يشجع على المشاركة الفاعلة بهدف تحفيز التغييرات الإيجابية وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية كأساس لتحقيق التنمية المستدامة، كما يسهم في بناء مجتمع تكاملي ومتوازن من خلال التركيز على القضايا الاجتماعية الرئيسية.
من جهته، أكد الأمين العام لرابطة الاجتماعيين خالد الردعان أن العدالة الاجتماعية والمساواة تشكلان دعامتين أساسيتين لاستقرار المجتمع، مشيرا إلى أن تحقيق هذه القيم ممكن بفضل التشريعات والأنظمة المناسبة التي يجب احترامها.
ولفت الردعان إلى أهمية تشجيع المشاركة المجتمعية لتعزيز التغيير الإيجابي في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، والملتقى أصدر عدة توصيات سترفع الى الجهات المعنية وذوي الاختصاص والناشطين في هذه المجالات، ونأمل أن ترى النور وتتحقق رؤيتنا في العدالة والمساواة.
وشهد الملتقى تقديم العديد من المحاور التي تجسد رحلة الرابطة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة، كما تضمن تكريم راعي الملتقى وزير الشؤون وكوكبة من الداعمين ورواد العمل الاجتماعي.
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