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العنزي لـ الأنباء إشهار 10 جمعيات أهلية إلكترونيا

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكدت مديرة إدارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون إيمان العنزي إشهار الجمعيات الأهلية عبر الرابط الإلكتروني، موضحة انه شكل نقلة نوعية في عمل الادارة.
وقالت العنزي في تصريح لـ «الأنباء» انه منذ إطلاق الربط تم تقديم أكثر من 37 طلب إشهار لجمعيات أهلية وجار دراسة الطلبات وتمت الموافقة حتى تاريخه على إشهار 10 جمعيات.
جاء ذلك على هامش الملتقى الذي نظمته رابطة الاجتماعيين الكويتية أمس بعنوان «العدالة الاجتماعية.. رحلتنا نحو المساواة» والذي شهد افتتاح صالة ومبنى الرابطة بعد التجديد.
وأوضحت انه تم رفض عدد من طلبات الإشهار لنقص المستندات المطلوبة أو للتشابه في الاهداف مع جمعيات مشهرة مسبقا، مؤكدة تبليغ أصحاب العلاقة خطيا بأسباب الرفض، لافتة الى حرص وزارة الشؤون على المشاركة ورعاية الأنشطة الاجتماعية، مشيرة الى رعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، مبينة أن توصيات الملتقى سيتم رفعها الى المعنيين.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان، إلى أهمية رعاية وزير الشؤون لهذا الحدث، مؤكدا أن الملتقى يعزز قيم العدالة والمساواة في المجتمع.
وأضاف الرضوان أن رابطة الاجتماعيين تضع المجتمع في قلب اهتمامها، كما أنها ملتزمة بدعم التفاعل الاجتماعي الإيجابي والعمل نحو تحقيق التوازن في المجتمع، وان أهداف الملتقى متنوعة لتعزيز التوعية بأهمية العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة، كما يسعى الملتقى الى تشجيع الحوار وتبادل الأفكار لتحفيز التعاون وخلق بيئة تعزز العدالة والمساواة.
وذكر ان الملتقى يشجع على المشاركة الفاعلة بهدف تحفيز التغييرات الإيجابية وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية كأساس لتحقيق التنمية المستدامة، كما يسهم في بناء مجتمع تكاملي ومتوازن من خلال التركيز على القضايا الاجتماعية الرئيسية.
من جهته، أكد الأمين العام لرابطة الاجتماعيين خالد الردعان أن العدالة الاجتماعية والمساواة تشكلان دعامتين أساسيتين لاستقرار المجتمع، مشيرا إلى أن تحقيق هذه القيم ممكن بفضل التشريعات والأنظمة المناسبة التي يجب احترامها.
ولفت الردعان إلى أهمية تشجيع المشاركة المجتمعية لتعزيز التغيير الإيجابي في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، والملتقى أصدر عدة توصيات سترفع الى الجهات المعنية وذوي الاختصاص والناشطين في هذه المجالات، ونأمل أن ترى النور وتتحقق رؤيتنا في العدالة والمساواة.
وشهد الملتقى تقديم العديد من المحاور التي تجسد رحلة الرابطة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة، كما تضمن تكريم راعي الملتقى وزير الشؤون وكوكبة من الداعمين ورواد العمل الاجتماعي.

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