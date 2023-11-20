بالفيديو ‫المحامين الفرص الاستثمارية الكويتية ـ الصينية يعزز العلاقات بين مكاتب المحاماة في البلدين



‫عدنان أبل: هدف المبادرة إنعاش سوق مكاتب المحاماة حيث تجاوز عددها 2000 أريج حمادة: أدعو الطموحين لاكتشاف الفرص بعيداً عن التفكير التقليدي المحلي



ندى أبو نصر

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن مؤتمر ومعرض الفرص الاستثمارية الكويتية -الصينية المزمعة إقامته بمدينة شنغهاي ـ الصين في 22ـ23 فبراير2024 يهدف إلى تعزيز وتبادل العلاقات التجارية ما بين مكاتب المحاماة الكويتية والصينية والمستثمرين الصينيين.

وأضاف أبل، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في جمعية المحامين بشأن إطلاق الموقع الالكتروني للتسجيل الرسمي في المؤتمر والمعرض، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع صاحبة المبادرة المحامية أريج حمادة وبالتعاون مع العديد من القطاعات في الصين لفتح مجالات للعمل والاستثمار بالنسبة لمكاتب المحاماة في الكويت.

وبين ان منظومة العمل في مكاتب المحاماة اختلفت، حيث تجاوز عدد مكاتب المحاماة 2000 مكتب، ويعتبر سوق المحاماة في الكويت سوقا كبيرا مقارنة بدول الخليج، ولهذا سعينا وتبنينا المبادرة التي قدمتها المحامية أريج حمادة لإقامة معرض في شهر فبراير.

وأوضح أبل أن المعرض سيكون عبارة عن سوق عمل حقيقي وليس معرضا اعتياديا، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وان البلدين منذ فترة وقعا عدة اتفاقيات من بينها مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، ووزارة التجارة الصينية بخصوص التعاون بين البلدين.

واضاف أن القطاع القانوني مهم جدا ومرتبط بعملنا كمؤسسة في تطوير منظومة التقاضي الكترونيا ومجال العمل الاستثماري داخل الكويت، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة انعاش سوق مكاتب المحاماة والسوق القانوني.

التبادل التجاري

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة شنغهاي الكويت لادارة الاعمال والاستشارات المحامية أريج حمادة ان المبادرة هدفها تعزيز التبادل التجاري بين مكاتب المحامين الكويتيين ومكاتب المحاماة الصينين والمستثمرين الصينين، لافتة إلى أن هذا النوع من التبادل يأتي تنفيذا للاتفاقية التي تم ابرامها مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأضافت: اليوم حجم الاستثمارات الصينية تعدى 20 مليارا للعام 2021، ونحن كمحامين يجب ان نستفيد من هذه الاستثمارات ونكون جزءا منها، ودورنا السعي لتحقيق هذا النوع من العلاقات بين الدولتين، وإقامة مؤتمر ومعرض الفرص الاستثمارية الكويتية الصينية ومكاتب المحاماة في مدينة شنغهاي في الصين في 22/23 فبراير خطوة في هذا الإطار.

وأوضحت ان الهدف الاساسي من المبادرة إنعاش سوق العمل في مكاتب المحاماة من الكساد، داعية الطموحين الى ضرورة اكتشاف الفرص والخروج من دائرة التفكير التقليدي المحلي، خصوصا انه مقابل كل فرصة محلية آلاف الفرص المجدية سواء بالاستثمار أو الحصول على وكالات وتمثيل أعمال ومنتجات.

وشددت حمادة على دور جمعيات النفع العام في المساهمة بدعم وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تبرمهما الدولة وآخرها الاتفاقيات الست التي ابرمها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ودور جمعية المحامين في دعم وتطوير عمل مكاتب المحامين ولتعزيز العلاقات الدولية مع المحامين من مختلف دول العالم.