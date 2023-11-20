بالفيديو ‫المحامين الفرص الاستثمارية الكويتية ـ الصينية يعزز العلاقات بين مكاتب المحاماة في البلدين

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- Al-Anbaa)
عدنان أبل: هدف المبادرة إنعاش سوق مكاتب المحاماة حيث تجاوز عددها 2000 أريج حمادة: أدعو الطموحين لاكتشاف الفرص بعيداً عن التفكير التقليدي المحلي
ندى أبو نصر
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن مؤتمر ومعرض الفرص الاستثمارية الكويتية -الصينية المزمعة إقامته بمدينة شنغهاي ـ الصين في 22ـ23 فبراير2024 يهدف إلى تعزيز وتبادل العلاقات التجارية ما بين مكاتب المحاماة الكويتية والصينية والمستثمرين الصينيين.
وأضاف أبل، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في جمعية المحامين بشأن إطلاق الموقع الالكتروني للتسجيل الرسمي في المؤتمر والمعرض، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع صاحبة المبادرة المحامية أريج حمادة وبالتعاون مع العديد من القطاعات في الصين لفتح مجالات للعمل والاستثمار بالنسبة لمكاتب المحاماة في الكويت.
وبين ان منظومة العمل في مكاتب المحاماة اختلفت، حيث تجاوز عدد مكاتب المحاماة 2000 مكتب، ويعتبر سوق المحاماة في الكويت سوقا كبيرا مقارنة بدول الخليج، ولهذا سعينا وتبنينا المبادرة التي قدمتها المحامية أريج حمادة لإقامة معرض في شهر فبراير.
وأوضح أبل أن المعرض سيكون عبارة عن سوق عمل حقيقي وليس معرضا اعتياديا، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وان البلدين منذ فترة وقعا عدة اتفاقيات من بينها مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، ووزارة التجارة الصينية بخصوص التعاون بين البلدين.
واضاف أن القطاع القانوني مهم جدا ومرتبط بعملنا كمؤسسة في تطوير منظومة التقاضي الكترونيا ومجال العمل الاستثماري داخل الكويت، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة انعاش سوق مكاتب المحاماة والسوق القانوني.
التبادل التجاري
بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة شنغهاي الكويت لادارة الاعمال والاستشارات المحامية أريج حمادة ان المبادرة هدفها تعزيز التبادل التجاري بين مكاتب المحامين الكويتيين ومكاتب المحاماة الصينين والمستثمرين الصينين، لافتة إلى أن هذا النوع من التبادل يأتي تنفيذا للاتفاقية التي تم ابرامها مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس الصيني شي جينبينغ.
وأضافت: اليوم حجم الاستثمارات الصينية تعدى 20 مليارا للعام 2021، ونحن كمحامين يجب ان نستفيد من هذه الاستثمارات ونكون جزءا منها، ودورنا السعي لتحقيق هذا النوع من العلاقات بين الدولتين، وإقامة مؤتمر ومعرض الفرص الاستثمارية الكويتية الصينية ومكاتب المحاماة في مدينة شنغهاي في الصين في 22/23 فبراير خطوة في هذا الإطار.
وأوضحت ان الهدف الاساسي من المبادرة إنعاش سوق العمل في مكاتب المحاماة من الكساد، داعية الطموحين الى ضرورة اكتشاف الفرص والخروج من دائرة التفكير التقليدي المحلي، خصوصا انه مقابل كل فرصة محلية آلاف الفرص المجدية سواء بالاستثمار أو الحصول على وكالات وتمثيل أعمال ومنتجات.
وشددت حمادة على دور جمعيات النفع العام في المساهمة بدعم وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تبرمهما الدولة وآخرها الاتفاقيات الست التي ابرمها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ودور جمعية المحامين في دعم وتطوير عمل مكاتب المحامين ولتعزيز العلاقات الدولية مع المحامين من مختلف دول العالم.
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