-->

Tuesday, 21 November 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العيبان أقصى العقوبات ضد من يستغل الزيادات لرفع الأسعار

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، وبحضور وكيل وزارة التجارة زياد الناجم، بزيارة مركز الصديق للرقابة التجارية وغرفة العمليات المركزية لتفقد آلية وسير العمل ومتابعة والاطلاع على مستجدات خطة عمل إدارة الرقابة التجارية وفرق الطوارئ والتفتيش والوقوف على مدى الالتزام بتوجيهاته الخاصة بإحكام وتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق لكبح جماح أي زيادات أسعار مصطنعة والتي قد تحدث تزامنا مع الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين وكخطوة استباقية من الوزارة للسيطرة على أي زيادات قد تحدث مستقبلا.
واستمع العيبان خلال الزيارة إلى خطة وآلية العمل اليومية من موظفي أقسام (المتابعة والتنسيق - مركز الاستعلام الآلي - غرفة العمليات المركزية - فريق طوارئ الرقابة)، حيث قام كل قسم بشرح تفصيلي لخطة عمله بما في ذلك آلية تسلم الشكاوى والبلاغات وإجراءات التعامل معها وإجراءات التفتيش ومحاضر ضبط المخالفات وإحصائياتها وآلية مراقبة أفرع التموين من خلال شاشات مراقبة غرفة العمليات وآلية عمل الكاميرات المحمولة للمفتشين والخاصة بتوثيق الجولات التفتيشية.
وقام العيبان باستقبال عدد من مكالمات المستهلكين الواردة لمركز الاتصال والتواصل مع عدد منهم لاستطلاع رأيهم بشأن الخدمة المقدمة والاستماع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم.
وفي ختام الزيارة، أثنى العيبان على إجراءات العمل والآلية المتبعة والحث على بذل المزيد، وأكد للموظفين ومفتشي الرقابة التجارية بأنهم خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين مع ضرورة مراعاة الله ثم واجبهم وأمانتهم عند القيام بعملهم ووجه بتكثيف الجولات التفتيشية واليقظة والتركيز في هذه الفترة ومستقبلا لردع أي مخالف للقانون وعدم التردد في اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين وكل من يستغل الزيادات المالية لرفع أسعار السلع.

MENAFN20112023000130011022ID1107461302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث