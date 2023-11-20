وزير الخارجية ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا وعدم التعاطي مع الأحداث الراهنة بازدواجية المعايير

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة في قطاع غزة، والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
وشدد العبدالله خلال اللقاء مع باربرا ليف في ديوان عام وزارة الخارجية أمس بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت على موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا، وإيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وتضافر الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، وعدم التعاطي مع الأحداث الراهنة بازدواجية المعايير، وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.
MENAFN20112023000130011022ID1107461301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.