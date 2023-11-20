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وزير الخارجية ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا وعدم التعاطي مع الأحداث الراهنة بازدواجية المعايير

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة في قطاع غزة، والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
وشدد العبدالله خلال اللقاء مع باربرا ليف في ديوان عام وزارة الخارجية أمس بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت على موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا، وإيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وتضافر الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، وعدم التعاطي مع الأحداث الراهنة بازدواجية المعايير، وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.

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