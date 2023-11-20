محكمة التمييز تمد أجل الحكم بقضية صندوق الجيش إلى الأحد المقبل

محكمة التمييز تمد أجل الحكم بقضية صندوق الجيش إلى الأحد المقبل
التاريخ
11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
قررت محكمة التمييز مد أجل الحكم بدعوى «صندوق الجيش» إلى 26 الجاري، بعدما كان مقررا النطق به في جلسة أمس. وكانت النيابة العامة قد طعنت بحكم محكمة الوزراء القاضي خلال شهر مارس الماضي ببراءة جميع المتهمين في القضية.
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