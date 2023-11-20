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محكمة التمييز تمد أجل الحكم بقضية صندوق الجيش إلى الأحد المقبل

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
قررت محكمة التمييز مد أجل الحكم بدعوى ‏«صندوق الجيش» إلى 26 الجاري، بعدما كان مقررا النطق به في جلسة أمس. وكانت النيابة العامة قد طعنت بحكم محكمة الوزراء القاضي خلال شهر مارس الماضي ببراءة جميع المتهمين في القضية.

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