الشيخ أحمد المشعل سلامات ما تشوف شر

الشيخ أحمد المشعل سلامات ما تشوف شر
التاريخ
11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أجرى رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد عملية جراحية تكللت بفضل الله ومنته بالنجاح، سائلا المولى عز وجل الشفاء لكل عليل.
«الأنباء» تتمنى الشفاء العاجل للشيخ أحمد المشعل «سلامات.. ما تشوف شر .. أجر وعافية».
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