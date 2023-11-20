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الشيخ أحمد المشعل سلامات ما تشوف شر

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد عملية جراحية تكللت بفضل الله ومنته بالنجاح، سائلا المولى عز وجل الشفاء لكل عليل.
«الأنباء» تتمنى الشفاء العاجل للشيخ أحمد المشعل «سلامات.. ما تشوف شر .. أجر وعافية».

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