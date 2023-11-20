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صادق معرفي ملف الإعفاء من تأشيرة شينغن بعهدة البرلمان الأوروبي

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، ردا على سؤال عن احدث تطورات إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شينغن»، ان «ملف الكويت كامل، والموضوع برمته بعهدة البرلمان الأوروبي»، مشيدا في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة البلجيكية بمناسبة العيد الوطني بالتطورات الإيجابية التي حصلت أخيرا في هذا الملف.
وبخصوص التأشيرة الرقمية لفضاء «شينغن»، أوضح معرفي ان «الفكرة لم تتبلور بعد وبحاجة إلى إجراءات كثيرة، وقد تحتاج إلى 5 سنوات للتطبيق».

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