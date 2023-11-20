صادق معرفي ملف الإعفاء من تأشيرة شينغن بعهدة البرلمان الأوروبي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، ردا على سؤال عن احدث تطورات إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شينغن»، ان «ملف الكويت كامل، والموضوع برمته بعهدة البرلمان الأوروبي»، مشيدا في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة البلجيكية بمناسبة العيد الوطني بالتطورات الإيجابية التي حصلت أخيرا في هذا الملف.
وبخصوص التأشيرة الرقمية لفضاء «شينغن»، أوضح معرفي ان «الفكرة لم تتبلور بعد وبحاجة إلى إجراءات كثيرة، وقد تحتاج إلى 5 سنوات للتطبيق».
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