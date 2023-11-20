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المطيري لـ الأنباء دمج خيطان الجنوبي مع خيطان سيؤثر سلبا على خدماتها

11/20/2023 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال رئيس لجنة أهالي خيطان الجنوبي المحامي بدر المطيري، في تصريح
لـ «الأنباء»، ان أهالي خيطان الجنوبي لا يقبلون دمج منطقتهم بخيطان القديمة التي يسكنها عدد كبير من العمالة الوافدة، مشيرا إلى ان ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على القيمة السوقية لعقارات خيطان الجنوبي.
وأضاف المطيري أنه كان هناك اقتراح في السابق بتغيير اسم «خيطان الجنوبي» لـ «التحرير»، وأن أهالي المنطقة يفضلون أن تكون منطقتهم نموذجية مستقلة بخدماتها الجديدة، خاصة أنهم انتظروا أكثر من 25 سنة حتى تسلموا بيوتهم وأن من حق هؤلاء المواطنين التمتع بخدماتهم كباقي المناطق الجديدة.
ولفت إلى أنه في حال دمج خيطان الجنوبي بخيطان سيؤثر ذلك على ازدحام خيطان الجنوبي خاصة المدارس مما يؤثر سلبا على جودة التعليم في المنطقة، والمستوصف سيكون مزدحما وأيضا الجمعية التعاونية والخدمات الأخرى.

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