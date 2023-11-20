وصول طلائع القوات العمانية المشاركة في تمرين تكامل/1

وصول طلائع القوات العمانية المشاركة في تمرين تكامل/1
التاريخ
11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وصلت إلى البلاد صباح امس في قاعدة علي السالم الجوية طلائع قوات سلطنة عُمان الشقيقة المشاركة في تمرين تكامل/1، والذي ستنفذ فعالياته في منطقة التدريب (الاديرع - الأبرق) الواقعة شمال غرب البلاد خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات من القوة البرية وقوات درع الجزيرة. وسيستمر توافد باقي القوات المشاركة في التمرين عبر المنافذ الثلاثة (الجوية - البرية - البحرية) خلال الأيام القليلة المقبلة.
MENAFN20112023000130011022ID1107461293
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