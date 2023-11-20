بالفيديو وكيل الشؤون لـ الأنباء جادون في تطبيق القانون والرقابة تتابع عمل 370 دار حضانة أمنيا وتعليميا

الهملان: مشاريع تنموية عديدة لتطوير نمو الأطفال منها مكافحة السمنة وضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي



بشرى شعبان

تحت شعار «نحو طفولة متكاملة» نظمت إدارة الرقابة على دور الحضانات الخاصة في وزارة الشؤون احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي.

وفي هذا الإطار، كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان إدارة الرقابة على الحضانات الخاصة تشرف على عمل 370 دار حضانة حيث تقوم بمتابعة عملها من ناحية التعليم والأمن والسلامة، مشيرا إلى وجود فريق تفتيش رئيسي وفرق فرعية تعمل على متابعة عمل الحضانات من الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية من البلدية والداخلية والقوى العاملة والعديد من الجهات المعنية.

وأكد المطيري ان الوزارة وإدارة الحضانات الخاصة جادة في تطبيق القانون وفي حال تسجيل اي ملاحظة على دور حضانة يتم اتخاذ الإجراء القانوني مباشرة لتعديل الوضع ومنها إغلاق لمدة شهر لتلافي المخالفات وفي حال عدم تلافي المخالفة يتم سحب الترخيص وإغلاق الحضانة نهائيا.

هذا واستهل الحفل بكلمة لوكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري ممثلا عن راعي الحفل وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس السعود أكد فيها أن الطفولة في الكويت محصنة بنصوص قانونية تحميها من جميع أشكال العنف والاستغلال والاعتداء، مؤكدا أن وزارة الشؤون تواصل جهودها لتحقيق رؤية الكويت 2035، حيث تنفذ عملية تحول مهمة في تنمية الطفولة المبكرة في جميع قطاعات الوزارة المختصة بجانب الطفولة لتطوير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.

من جهتها، استعرضت نائب المدير العام المساعد للتخطيط والمتابعة نادية الهملان بالإنابة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروعات خطة التنمية المرتبطة برعاية الطفل وهي مشروع تنمية الطفولة المبكرة لـ 1000 يوم والذي يهدف إلى تمكين جميع الأطفال بدءا من مرحلة الحمل إلى سن الالتحاق ما قبل المدرسة، بالإضافة الى مشروع ضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي الهادف الى إعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال الى شبكة أمان اجتماعي مستدامة بما يحقق الاستقرار للأسرة والفرد والمجتمع، وكذلك برنامج الوالدية من أجل صحة مدى الحياة من عمر سنتين إلى 9 سنوات الهادف الى منع الإساءة للأطفال، ومشروع مكافحة السمنة لدى الأطفال بالكويت، ومشروع مستشفى الأطفال الجديد، والمدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية، المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم، ومشروع مدينة الكويت الطبية ومشروع المعايير الوطنية للتعليم.

وأضافت الهملان: كما نعمل على إنجاز دراسات محلية ودولية لقياس وتقييم نظام التعليم بالكويت ومشروع التميز المدرسي لتطبيق معاير الجودة الشاملة في المدرسة.

بدوره، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدول الخليج العربية الطيب آدم إن الكويت تشهد خطوات ملحوظة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على رفاه الأطفال. ويتجلى حرص الكويت في إدراج قضايا الأطفال في وثائق التنمية الوطنية، مما يؤكد الالتزام بتشكيل بيئة ملائمة للأطفال.