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الجامعة العربية المفتوحة تطلق منتدى العلم المفتوح في العالم العربي غدا

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق غدا الأربعاء فعاليات منتدى «العلم المفتوح في العالم العربي» برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، وحضور خبراء ومختصين وعلماء في مجال العلم المفتوح في الوطن العربي، وذلك بمقر الجامعة العربية المفتوحة في العارضية، والذي يستمر يومي الأربعاء والخميس.
ويأتي المنتدى تحت شعار «آفاق مستقبلية للعلم المفتوح في العالم العربي» وبتنظيم كل من الجامعة العربية المفتوحة في الكويت والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» وبالشراكة مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، حيث يهدف المنتدى إلى استعراض الجهود المبذولة والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في تحقيق العلم المفتوح وأهم ممارسي هذا العلم ومجالاته في الوطن العربي، وتقديم مبادرات وحلول للنهوض بالعلم المفتوح لتقليل الفجوات المعرفية والرقمية، كما يهدف إلى حماية الحقوق الملكية الفكرية والتراخيص المفتوحة وتعزيز التعاون العربي والعالمي في مجال العلم المفتوح.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، سيفتتح معرض الأمير طلال بن عبدالعزيز، رحمه الله، مؤسس الجامعة العربية المفتوحة وذلك تحت شعار «طلال تاريخ تقرأه الأجيال»، يستعرض تاريخ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وجهوده في مختلف المجالات، ومنها الطفولة والتعليم والجانب الإنساني الذي سعى له من خلال برامج التنمية المستدامة.

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