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المطيري للمسجد الأقصى مكانة خاصة في قلوب المؤمنين

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أكد الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية بالإنابة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر المطيري ان لبيت المقدس والمسجد الاقصى مكانة خاصة في قلوب المؤمنين ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطلق معراجه، مؤكدا ان هذا الملتقى نصرة للقضية الفلسطينية ولتبيان أنها قضية المسلمين عامة والحث على الدعاء لهم والتعلق بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وحده.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى «كلنا لك يا أقصى» الذي تنظمه إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي على مسرح الإدارة في منطقة الشهداء تحت رعاية الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالإنابة محمد ناصر المطيري.
وأوضح ان الملتقى تشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالعمل الخيري والإنساني بالإضافة إلى مراكز القرآن الكريم وبعض مدارس وزارة التربية وذلك لتعريف الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية وتوعيتهم بها.
واختتم المطيري كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم ونظم وشارك في هذا الملتقى وخص بالشكر إدارة الدراسات الاسلامية
وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي.

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