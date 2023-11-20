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مكتب الشهيد يشارك في معرض الكتاب

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك مكتب الشهيد في معرض الكتاب الدولي الـ 46 والمقرر افتتاحه غدا الأربعاء برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية، بصالة رقم 7 في أرض المعارض الدولي بمشرف.
وقال مدير إدارة التخليد محمد الكندري إن المكتب سيشارك في المعرض تحت شعار «أغلى وطن»، وذلك بمجموعة من الإصدارات والبرامج التي تستعرض الرعايات التي يقدمها مكتب الشهيد لذوي الشهداء، كما يستعرض أنشطة المكتب المختلفة من خلال إعداد مجموعة من الفقرات والبرامج الخاصة طوال أيام إقامته.
وأشار الكندري إلى أن جناح مكتب الشهيد أعد مجموعة من الفقرات التي من شأنها تخليد ذكرى شهداء الكويت الأبرار وتعريف زوار الجناح برسالته وأهدافه والرعايات التي قدمها خلال مسيرته منذ 1991 بالإضافة الى عرض أفلام وثائقية وصور وأسماء شهداء الكويت وأعمالهم البطولية عبر شاشات إلكترونية مع إصدار الطبعة الثالثة من كتب تخليد ورعاية بالإضافة إلى عرض بعض من أعداد مجلة «الهوية» الإلكترونية ومجموعة من الإصدارات والكتيبات الوثائقية لبطولات الشهداء.
وذكر أنه سيكون هناك تجسيد لبطولات وطنية من خلال شخصيات كرتونية تحت مسمى «أبطال الوطن» إلى جانب توزيع هدايا رمزية للأطفال وطلاب المدارس من زوار الجناح، لافتا الى أن جناح المكتب سيستقبل زواره طوال فترة إقامة المعرض من 22 نوفمبر الى 2 ديسمبر، وذلك خلال فترتين، الصباحية من 9 إلى 1 ظهرا ومن 4 إلى 10 مساء.

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